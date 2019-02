Mida ütleb magamisasend teie suhte kohta?

Seljad vastamisi

Selline magamisasend saadab suhte kohta segaseid signaale. Seljaga üksteise poole olemine ja üksteisest eemal magamine on klassikalised negatiivsed näitajad. Kuigi mõningane oma ruum on tervislik, ei kõnele pidevalt teinteisest eemal magamine head. Tasub analüüsida, kas ka teie suhtes on distants. Kui te mõlemad tunnete end suhtes kindlalt ja hästi, ära muretse. Lihtsalt tuletage meelde aeg-ajalt ka intiimsemalt koos aega veeta.

«Lusikas»

Kumb on nn «suur lusikas» ja kumb nn «väike lusikas», sõltub tõenäoliselt sellest, mis parasjagu suhtes toimub. Kehakeeleliselt on teiselt ümbert kinni võtja suhte kaitsja ning teine parasjagu lubab endal olla haavatavam. Hoidke suhterollid tasakaalus.

Näod vastamisi

Seda magamisasendit kutsutakse ka mesinädalate asendiks. Näod ja kehad vastamisi - väga intiimne asend. Seda tuleb palju ette suhte alguses, aga vahel ka pikemate suhete puhul. Kui see magamisasend kirjeldas ka teid kunagi, siis ära muretse. Pikema suhte puhul on normaalne, et soovitakse voodis ka enda ruumi.

Selili

See kirjeldab väga vaba ja rahulikku suhet. Selline paar ei varja tõenäoliselt üksteise eest midagi ning ollakse üksteisega avatud. Te ei pea teineteise külge klammerduma, et tundeid näidata. Selili magavad inimesed on avatud.