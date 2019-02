Seksiekspert: asi, mis peaks kõigil paaridel magamistoas olema

Kui tahad partneriga magamistoas hästi aega veeta, on mõned reeglid, mida tuleks järgida. Esiteks pole kunagi halb eelmängu jaoks aega võtta. Teiseks tuleks hoolitseda segajate puudumise eest.

Seksiteemadel kirjutav August McLaughlin ütleb, et kui seksmänguasjad tunduvad liiga ekstreemsed, siis on üks asi, mis tuleks kindlasti koju hankida, ja selleks on libesti.