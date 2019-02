Miks tekivad rasedatel kummalised isud?

Suur osa rasedate isusid hõlmavad toite, mis on kalori- ja rasvarikkad. Teisisõnu on tegu lohutustoiduga, kirjutab Huffington Post. Doktor Jolene Brighten selgitab, et rasedatel kõiguvad hormoonid väga tihti ning kui dopamiin ehk heatujuhormoon langeb, tekivadki isud.

Samuti on teooria, et raseduse ajal annab organism märku, millistest mikrotoitainetest tal puudu on. Soolavajadus võib viidata magneesiumi puudusele, piimatoodete isu kaltsiumi vajadusele ja magusaisu süsivesikute puudusele. Arst lisab, et kolmada trimestri ajal hakkab lapse aju kiiremini kasvama ning aju koosneb 60 protsendi ulatuses rasvadest. See põhjendab, miks lapseootel naised sageli rasvaseid toite soovivad.