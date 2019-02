Kuidas vältida punnikesi dekolteepiirkonnas?

Dermatoloogid Gary Goldenberg ja Doris Day sõnavad, et olemas teatud trikid, mis aitavad ebameeldivatest punnikestest kiiresti vabaneda ja ennetavad nende tagasitulemist.

Kindlasti on oluline käia duši all kohe pärast trenni tegemist või suuremat higistamist. «Ma küsin alati patsientidelt, kas pärast trenni esimese asjana nad söövad või käivad pesemas. Tavaliselt kannatavad akne käes need patsiendid, kes esimesena söövad, sest nad istuvad higistes riietes kauem,» selgitab Goldenberg.