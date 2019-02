Märgid, et su kaaslane ei näe teid abiellumas

Kui te olete partneriga arutanud, milline teie tulevik võiks välja näha, on kõik korras. Kui aga sinu kaaslane ei taha kuidagi ühist tulevikku arutada, ei soovi ta ilmselt eriti suurelt end sulle pühendada.

Kuigi see pole alati lihtne, näitab üksteise perede aktsepteerimine, et näete enda suhtel tulevikku. Kui ta pole huvitatud sinu perega kokku puutumast, ei soovi ta ilmselt nii suurt kohustust võtta.

Kui sa pole oma partneri jaoks prioriteet isegi pärast sel teemal rääkimist, on aeg küsida, miks on nii. Kui taha kellegagi veeta oma elu koos, soovid, et neil oleks su kõrval võimalikult hea.