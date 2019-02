VALENTINIPÄEVA FILMIERI: 11 parajalt romantilist filmi, mida täna koos kaaslasega vaadata

7. «Ainult aja küsimus»

21-aastaselt kuuleb Tim oma isalt uskumatu suguvõsa saladuse: kõik nende suguvõsa mehed suudavad oma minevikku taas läbi elada. Ta võib minna ajas tagasi mistahes hetke oma elus, et katsetada erinevaid valikuid, kuni kõik ideaalselt paika langeb. Ta otsustab kasutada oma erilist värsket annet, et võita kena Mary süda, kuid avastab siis, et tõelise armastuse tee suunamine võib olla hämmastavalt raske - isegi siis, kui on võimalik seda korduvalt proovida.

8. «Armastus on see»

«Armastus on see» on tipptasemel romantiline komöödia, millega tegi lavastajadebüüdi kogenud stsenarist Richard Curtis. Armastus on kõikjal, purustades südameid, tuues endaga kaasa naeru ja pisaraid (pluss kohutavalt piinlikke situatsioone) ning julgustades meid riskima ka siis, kui väljavaated edule on nullilähedased. Armastuse küüsist ei pääse selles loos keegi. Filmis põimuvad ja põrkuvad erinevate inimeste saatused just tänu armastusele.

9. «Rumal pöörane armastus»

Cal ja Emily elavad koos ideaalset elu, nagu Ameerika unelm ette näeb, kuni Emily ühel päeval lahutust nõuab. Nüüd peab Cal vallalise eluga toime tulema. Teda aitab selles elupõlisest poissmehest sõber Jacob Palmer (Ryan Gosling).

10. «Reisisiht - pulm!»

Film «Reisisiht - pulm!» toob taas kokku Hollywoodi jumaldatud staarid Keanu Reevesi ja Winona Ryderi sotsiaalselt kohmetute Franki ja Lindsay rollis. Teel pulma kohtudes avastavad nad palju ühist: mõlemad vihkavad pruuti, peigmeest, pulma, iseend ja eeskätt teineteist. Olles nädalavahetuse üritustel sunnitud pidevalt kokku puutuma, mõistavad Frank ja Lindsay, et kui kellegagi piisavalt kaua suulist lahingut pidada, võib kõike juhtuda. Kui kirg tülitsemisest võitu saab, tuleb otsustada, kas peale jääb südamehääl või terve mõistus.

11. «Vana-aastaõhtu»