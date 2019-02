10 üllatavat toitu, mis tekitavad puhitustunnet

Puhitustunne viib esimese asjana mõtted toidukogustele. Kui sina hoiad toidu kogused kontrolli all, kuid võitled siiski liigse täiskõhutundega, on asi ilmselt toidus endas. On mitmed toidud, mis võivad tekitada puhitustunnet ning osad neist võivad sind üllatada. Need on tuntuimad toiduained, mis rasket tunnet kipuvad tekitama: