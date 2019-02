Hoolitse enda eest! 5 põhjust, miks just talvel massaaži nautida

Tallink Spa & Conference ilu- ja heaolukeskuse juht Astrid Sõmera kinnitab, et kui tunned, et energiat jääb üha vähemaks, ka peale pikka und ei lähe virgumine lihtsalt ning stress ja ületöötamine on viinud viimasegi rõõmu, tasub minna massaaži. Klassikaline massaaž on iidvana vaimse ja füüsilise tervise turgutaja, aga ennekõike hädade ennetaja ning juba 1-2 korda kuus pinges kehapiirkondade lahti mudimist toob hoopis teise enesetunde, lisab energiat ning toob tagasi elurõõmu.