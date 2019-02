Psühholoog Kätlin Konstabel: sellest, kuidas paarid oma suhet internetis näitavad, võib välja lugeda ka ohumärke

Enne kui seda ühiselt arutada, tuleb aga esmalt iseendaga tõtt vaadata – mis on sinu motivatsioon just nii käituda? Kas kiidad oma praegust kallimat või postitad pilte teist kahest, et eksi armukadedaks ajada? Tahad näidata kogu maailmale (ja neid natuke kadedaks teha), et sa oled lõpuks õnnelik, leidnud endise koleda suhte asemele midagi väga ilusat? Tahad kõiki teisi, ennast ja kaaslast veenda, et teie suhtes on kõik väga hästi – ehkki tegelikult on suhe habras või lausa tühi? Vahel rõhutab üks pool sotsiaalmeedias igal võimalikul juhul paarisuhet või kiidab kaaslast ohjeldamatult ka põhjusel, et nii teist tugevamini enda külge köita.