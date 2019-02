Teaduslikult tõestatud: sel kellaajal on kõige kasulikum magama minna

Ettevõte Forza Supplements viis läbi uuringu, mille kohaselt optimaalne aeg magama minekuks on 22.10. Uuringu käigus selgus, et tuhande inimese seas parima unemustriga olid need, kes just sel ajal voodisse läksid. Lisaks oli hea unemustriga inimestel tervislikumad toitumisharjumused. 74 protsenti vastanuist väitis, et lisaks välja puhkamisele aitab regulaarne unemuster hoida ka tervislikku kaalu, vahendab MSN.