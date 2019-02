Tinderi kasutajad jagavad: kõige hullemad eemalepeletajad kohtinguportaalis

Põhiline eemalepeletaja Tinderis on vastajate sõnul maitselage enesetutvustus profiilis. Üks vastajatest lisas: «Vihkan seda, kui kõigil nende piltidel on Snapchati filter peal.» «Ma olen mees ja mulle ei meeldi, kui naistel on sätestatud miinimum pikkus meestele,» kirjutab teine portaalis Reddit, «Isegi kui olen nende soovitud pikkusega, ei vali ma kunagi neid.»

Lisaks leidsid kasutajad, et profiilid on halvad ja eemaletõukavad, kui inimesel on üleval ainult grupipildid nii, et sa ei saa arugi, milline ta ise neist on. Samuti ei meeldi inimestele, kui kõigil piltidel on täpselt sama ilme või on üleval hoopis pildid tema autost. Vähe huvi tuntakse ka nende vastu, kes loetlevad oma profiilil üles negatiivseid asju või kasutavad agressiivseid lantimislauseid, vahendab DailyMail.