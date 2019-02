Kim Kardashiani kortsuvaba naha saladus paneb kulmu kergitama

Kimilt küsiti, kuidas tal 38-aastaselt näos kortse praktiliselt polegi. «Ära naerata,» vastas Kardashian lühidalt ja konkreetselt. Varasemalt on naine rääkinud, et naeratab vähe ka seetõttu, et teda lapseootuses kritiseeriti. Kriitilised kommentaarid naise välimuse kohta muutsid telestaari sõnul seda, kuidas ta soovib piltidele jääda, vahendab Cosmopolitan.

Kas tegu on efektiivse meetodiga või ei, on iga ühe enda otsustada. Tundub, et tõsine olek on Kimi välimusele hästi mõjunud.