Naharakud jälgivad meie keha sisemist kella, mis tähendab, et naha loomulikud paranemisprotsessid saavad hoo sisse siis, kui väljas hakkab hämarduma. See tähendab, et õigel ajal nägu puhastades saad oma nahka paremini kaitsta kahjustuste ja vananemismärkide eest.