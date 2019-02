Kas on normaalne, kui laps kutsub vanemaid nimepidi?

Emaks ja isaks olemine ning selle olemise kogemine on midagi erilist. Lapse ja vanema suhe on intiimne ja kordumatu. Nii mõnigi meist on leidnud end olukorrast, kus laps on nimetanud meid, vanemaid, nimepidi. Kas see on meid häirinud? Või on see häirinud kõrvalseisjaid? Kas see on pannud meid mõtlema, miks see nii on?