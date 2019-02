Britid, kes on valmis kannatama kõike, et saavutada oma iidolite välimus

Täna õhtul 21.30 näitab Kanal 2 dokumentaalfilmi brittidest, kes on valmis kõigeks, et saada oma iidolite sarnane välimus.

Filmis «OMG: Tee mulle kuulus nägu» kohtume 31-aastase Chloe Saxoniga, endise glamuurimodelliga Miamist, kes praegu elab Manchesteris. Naine kopeerib Kim Kardashiani igal võimalikul moel. Ta soovib endale multimiljonäriga sarnanemiseks tuharate implantaate. Tema elukaaslane Michael ei soovi võltsvälimusest aga midagi kuulda ning on mures Chloe kinnisideede ja plastiliste operatsioonide pärast. Ta soovib, et Chloe kaaluks protseduurist loobumist, kuna on niigi perfektne. Chloe ei hooli sellest ning mitte miski ei pane teda ümber mõtlema. Senini on Chloe kulutanud tuhandeid rinoplastikale, Botoxi süstidele, rindade suurendamisele ning täidetele põsesarnades ja huultes.