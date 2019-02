Viha – nii nähtav kui allasurutud – on levinud depressioonisümptom. Psühholoogid on arvamusel, et inimestel, kellel on raskusi vihaga toime tulemisel, on suurem tõenäousus depressiooni haigestuda. Eksperdid on kirjeldanud depressiooni isegi kui «iseenda vastu suunatud viha».