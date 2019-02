Eesti mehed kommenteerivad naiste aluspesu: milline komplekt tõstab suunurgad ja mis mõjub lapsikult?

Näitasime Eesti meestele ikoonilise Briti pesubrändi Coco de Meri koostöös Playboyga valminud pesukollektsiooni pilte ja küsisime, mida nad sellest arvavad.

Briti pesubrändi Coco de Meri koostöös Playboyga valminud kollektsioon. FOTO: Erakogu

Joosep (25): «Seda pesu ei tahaks naise seljas näha. See näeb välja nagu beebide pesu, tundub justkui oleks antud mudelid pildil olevatele naistele väikesed.»

Martin (22): «Suht normaalne, aga need tutid on natuke liiast.»

Jaan (29): «Ilus pesu, sellise seksikusega tahaks iga päev näha. Väga ei meeldi need parempoolsel olevad tilbendused.»

Marko (34): «Vasakpoolne on kena.»

Briti pesubrändi Coco de Meri koostöös Playboyga valminud kollektsioon. FOTO: Erakogu

Joosep (25): «Pildil olev pesu toob välja naiselikud jooned, muudab küpsemaks ning on kõikide teiste seast kõige silmapaistvam. Tõstab kindlasti suunurgad, nähes seda naise seljas.»

Martin (22): «Päris vinge, veits eksootiline maitse.»

Jaan (29): «Tegumood meeldib, selline võiks lausa ka rannamood olla. Rinnahoidja keskel meeldib must sõlm. Peaasi, et see on pehme, näiteks siid.»

Marko (34): «Ei midagi erilist.»

Briti pesubrändi Coco de Meri koostöös Playboyga valminud kollektsioon. FOTO: Erakogu

Joosep (25): «Liiga palju elemente. Loob mulje justkui oleks tegemist sõduri varustusega, kus kõikjal ripub midagi. Peegeldab ebaküpset olekut ning lihtsameelsust.»

Martin (22): «See on pigem «ei» lihtsalt.»

Jaan (29): «Ainult kui üllatuseks, igapäevaselt ei meeldi.»

Marko (34): «Ei midagi erilist.»

Briti pesubrändi Coco de Meri koostöös Playboyga valminud kollektsioon. FOTO: Erakogu

Joosep (25): «Kui kõik naised kannaksid vasakul oleva naise moodi tema seljas oleva pesu välja, siis näeks hea meelega seda ka enda naise seljas. Ainus miinus antud pesu juures on see, et alumisele osale on kuni pihani liidetud ebavajalik element. Teeb raskemaks pesu ära saamise, kui peaks asjaks minema.»

Martin (22): «Omapärased, päris lahedad.»

Jaan (29): «Põnev lahendus. Kui on seksikas punane kleit, siis selline sobib. Esimesed kaks komplekti meeldisid rohkem. Kui on õhtune üllatus ja meest on vaja õrritada, siis sobib väga.»

Marko (34): «Kui, siis parempoolne.»