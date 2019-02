Ära osta odavat! «Koopiaparfüümides» leidub arseeni, uriini ja rotimürki

Londonis tehti reid võltsparfüümitehasesse, mille käigus konfiskeeriti 500 eset, mille kohta kahtlustatakse, et tegemist on koopiatega. Nende väärtuseks on hinnatud umbes 52 000 eurot. Politsei keeldus avaldamast tehase täpset asukohta, kuid tõdes, et reid toimus jaanuari lõpus.

Pärast reidi uuriti koopiaparfüüme ka laboris ning tulemused olid õõvastavad, kirjutab Fox News. Neis leidus mitu mürgist kemikaali, sealhulgas tsüaniidi, ning isegi inimuriini.

Ka teistes toodetes leiti toksilistes kogustes arseeni, elavhõbedat ja tina, näiteks silmalainerites, ripsmetuššides, huuleläigetes ja jumestuskreemides. Nimetatud ained võivad põhjustada nahaärritust, paistetust, löövet ja haavandeid.

Politsei hoiatab kõiki, et koopiakosmeetika valmib sageli ebasanitaarsetes tingimustes ning on olnud juhtumeid, kus kosmeetikast on isegi leitud rottide väljaheiteid ja rotimürgi jääke. Eriti valvas tuleb olla, kui ostad kosmeetikat internetipoodidest. Kui ikka tuntud brändi nime kandev toode on mitu korda odavam kui poodides, on tark järele mõelda, miks see nii võib olla.