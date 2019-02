Kuidas oma kohtinguprofiili fotodega silma paista?

Must on küll õnnelik värv, aga fotodel mõjuvad värvilised riided hästi ja aitavad sul silma paista.

Inimesed tahavad su nägu näha ja päikeseprillid ei anna selleks head võimalust. Kui paned üles mõne päikeseprillidega foto, tee kindlaks, et su profiilil on ka ilma prillideta pilte.

See on spetsiaalne algoritm, mis arvutab välja, milline sinu pilt on kõige rohkem «meeldimisi» kogunud ja näitab potentsiaalsete kaaslastele seda fotot esimesena.

On tore, kui sul on üleval sõpradega pildid, aga tegemist on siiski sinu profiili, mitte nende omaga. Vaata, et paistaksid oma piltidel silma.