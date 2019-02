Ebamaine ilutrend, mida sa ei osanud oodata

Moedisainer Christian Siriano kollektsioon New Yorgi moenädalal viis kristallid ilutrendina hoopis uuele tasemele. Nimelt kaunistas meigikunstnik Erin Parsons Siriano kollektsiooni modellide näod Swarowski kristallidega, jättes mulje justkui kristalsetest tedretähnidest.

«Ma tahtsin, et see meenutaks loori. Kui ma kasutan kristalle, teen seda võimalikult originaalselt. Need tunduvad peaaegu nagu tedretähnid või sünnimärgid,» kommenteeris Parsons oma loomingut.