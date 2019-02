Test: kas teie kokku kolimine oli viga?

Kui otsustad kokku kolida kellegagi, keda sa pole konfliktiolukorras näinudki, kolisite ilmselt liiga kiiresti kokku. See, kuidas inimene end emotsionaalsena üleval peab (ja teisi kohtleb), määrab suuresti ära selle, kas soovid temaga koos elada.

Kokku kolides muutub tahes-tahtmata ka rahakott osaliselt ühiseks. Ühised arved ja väljaminekud, mis puudutavad elukohta ja igapäevaelu peavad olema jututeemaks enne kokku kolimist. Kui palju kumbki saab paunustada ning millised on kummagi võlad ja maksekohustused?

Väikesed asjad, mis tunduvad mõttetud, võivad tekitada suhetes lõviosa probleemidest. Tulede põlema või uste lahti jätmine, korra-armastus (või korratuse armastus) on need, mis defineerivad lõpuks kogumina teist inimest ja tema elustiili. Ole kindel, et teie elustiilid sobivad kokku.