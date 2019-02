Armastus on surnud? Noor naine abiellus zombinukuga

Paar abiellus möödunud aasta septembris Rhode Islandil. Pulmas olid Felicity perekond ja sõbrad ning kaheksa teist nukku. Naise sõnul on zombinukk Kelly tema eluarmastus ning nende suhe on täiesti normaalne ja intiimne.

Pulmapiltidelt võib näha, et Felicity kandis valget kleiti ja zombinukk Kellyl oli seljas smoking. Nukk on Felicityle nii armas, et tal on isegi Kelly nimi käe peale tätoveeritud.