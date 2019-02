Perearst: kõige suuremaks murekohaks on vanemate jaoks vaktsiinidega kaasnevad kõrvalmõjud

Doktor Riiviku sõnul on vaktsiinidest rääkides oluline teada, et immuniseerimise kõrvaltoimete osas on läbi viidud väga palju teadusuuringuid. «Põhjuslikud seosed püsiva ajukahjustuse, autismi, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, diabeedi, imikute äkksurma, astma ja teiste haigustega ei ole leidnud kinnitust,» lisab ta.