Terapeut selgitab: mis on mikropetmine?

Mikropetmine on mõiste väikestele tegevustele, mis on truudusetu loomuga, seejuures otsest piiri ületamata. Need väikesed liigutused võivad viia inimese maani, mida hiljem kahetsetakse, vahendab Cosmopolitan. Mikropetmine on nagu emotsionaalse truudusetuse väike õde. Kui emotsionaalne petja väljendab tõenäoliselt oma tundeid ja emotsioone kolmandale isikule, siis mikropetmine on pisut peidetum.