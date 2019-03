8 toitu, mis lubavad hundiisu looduslikult taltsutada

Kõige parem looduslike isutaltsutajate juures on see, et nad maitsevad hästi, kirjutab Eatsmarter.

1. Piparmünt

See trikk toimib vähemalt iga teine kord: näljasööstu korral pese hambaid piparmündi hambapastaga. Eriti pärast krehvtist õhtusööki, kui magustoit ahvatleb, aitab see värskendav taim neid igatsusi leevendada, sest hambapesuga annad sa kehale märku, et söögiaeg on möödas.

Peale selle on pärast hambapesu ka enesetunne värskem ja suu neutraliseeritud. See, et piparmünt ohjeldab isusid, on isegi teaduslikult tõestatud.

Ainult hambapesule lootma ei saa muidugi jääda, ka on liiga sage hambapesu hambaemailile kurnav.

Proovi ka piparmünditeed.

2. Õun

Puuvili stabiliseerib glükoositasakaalu veres ja kaitseb ootamatute magusarünnakute eest. Õun ergutab ka seedimist ja kaitseb rasva põletavate hormoonide toodangut. Osadele mõjub aga õun just ääretult isutekitavalt ja seepärast tasuks proovida kaneeliga maitsestatud õuna, mis aitab reguleerida ka veresuhkrut.

3. Ingver

Ingver on meie kehale ääretult ergutava toimega, kuna selle juur kõditab üheaegselt väga paljusid maitsepungi ja ärgitab seedetuld. Nii saab vaigistada isu nii magusale, puuviljasele kui tahedale-teravale.

Just külmal aastaajal on ingver seetõttu vaimustav looduslik isutaltsutaja, mida võiks iga päev juua. Koori tükk ingverijuurt, lõika õhukesteks viiludeks ja vala kuuma veega üle. 2-3 minutiga tunneb juba maitset.

4. Tomat

Tomatid sisaldavad palju kroomi, mis stabiliseerib veresuhkrutaset ja kannab hoolt selle eest, et meie kõht püsiks kaua täis.

5. Munavalge

Tsink alandab sarnaselt kroomile insuliinitaset ja taltsutab seeläbi isu. Eriti munad, ükskõik, kas härjasilm või keedumuna, on tsingirikkad.

6. Kaerahelbed

Paljud toitumisnõustajad soovitavad kaerahelbeid jogurti ja puuviljadega hommikusöögiks, sest see teravili hoiab kõhu kaua täis ja annab ka palju magneesiumit. Viimane vastutab hapnikuvarustatuse eest rakkudes ja ergutab rasvapõletust.

7. Maapirn ehk topinambur

Maapirn sisaldab kiudainet inuliini, mis paisub sooletraktis ja see tähendab, et veresuhkrutase jääb pikaks ajaks ühtlasele tasemele ja nii pole ka näljasööstu karta.

8. Läätsed