«Pilvede all» uus hooaeg: ilmsiks tulevad varjatud saladused

Vähemalt tunneb sedasi Indrek pärast põlengut, mis jättis tema mööbliärist alles vaid hunniku sütt. Kuid õhus on palju küsimusi. Alates sellest, kes põlengu eest vastutab ning lõpetades sellega, kuidas pere taas jalad alla saaks. Viimase üle juurdleb küll vaid Mari, sest Indrek on naise pettumuseks endasse tõmbunud ja põeb juhtunut sünges üksinduses.

Kertu, kellel on õe pere kannatusi raske kõrvalt vaadata, soovitab Marile, et Indrek võiks pöörduda psühholoogi, täpsemalt Valteri juurde. Paraku selgub enne, kui plaan teoks saab, et Indrek on Mari eest midagi väga olulist varjanud. Midagi sellist, mis lööb isegi hakkajal Maril hetkeks jalad alt, nii et Valteri abi vajab hoopis tema. Kuid milline seos on kogu looga Riinal, kelle Indrek vahetult enne põlengut vallandas?