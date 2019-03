3 jooki, mis aitavad uinuda

Piimas on kaks toimeainet, mis soodustavad und. Esimene neist on kaltsium, mis laseb lihaskonnal kergemini unefaasile häälestuda, ja teine on aminohape trüptofaan, mis aktiveerib hormoonide serotoniini ja melatoniini vallandumist. Serotoniini teatakse ka kui õnnehormooni ja melatoniin soodustab und.