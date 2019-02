Paljude naiste jaoks kehtib ikka veel ütlus, et ilu nõuab ohvreid. Seetõttu on jätkuvalt moes ka kõrge kontsaga kingad, kuigi arstid ei väsi kordamast: need on su tervisele ohtlikud. Aga need pole ainsad käimad, mis su jalgadele liiga võivad teha.