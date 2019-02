Ämm muutis selja taga mu lapse nime, kui ma sünnitusest toibusin

Mures ema kirjutab, et oli keisrilõikest toibumas, kui mehe vanemad otsustasid end segada lapse nimepaneku protsessi. USAst pärit noor ema sai alles kaks kuud pärast sünnitust teada, et tema ämm survestas meest muutma vastsündinu nime. Naine oli enne sünnitusele minekut väljendanud oma tugevat vastumeelsust ämma lemmiknime osas ning ka mees arvas, et esimese nime muutmine oleks liiga suur reetmine. Küll aga võttis ta nõuks kuulata oma ema ja muuta ära poisslapse teise nime kirjapilt.