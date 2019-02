3 nippi, kuidas kaotatud kilod eemal hoida

Inimesed ei märka, kui nad üle söövad. Isegi, kui kipuvad üle sööma ligi 1000 kalorit päevas. Seejuures ei muuda ülesöömine sageli inimese isu. Uuringute kohaselt ei suuda keha kohaneda lisandunud kaloritega ning ülesöömise muster kordub päevast päeva. Nädalavahetuse ülesöömised võivad kiiresti nullida nädala sees tehtud toitumiskava pingutused. Kaalu hoidmisel on oluline olla teadlik enda toitumisest.

Parima dieedi otsinguil unustatakse sageli trenni olulisus kaalu alandamisel (ja selle hoidmisel) üldse ära. Treening on oluline osa tervislikust elustiilist ning eriti oluline vormi saamisel, kui ülekaal on kogunenud pikema perioodi jooksul. Trenn aitab hoida toitumise piirangutest tuleneva näljatunde madalamal. Kuigi treening kulutab energiat, ei tekita see nälga, vaid aitab hoopis näljatunnet leevendada.