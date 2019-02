Saa teada, kas sotsiaalmeedia on sinu armastuse keel

Abielunõustaja Gary Chapman on oma raamatus «Armastuse viis keelt» armastuse väljendamise niimoodi viieks jaganud. Küll aga on maailm muutunud ja tänaseks on ka armastus kolinud suures osas sotsiaalmeediasse.

Siin on märgid, et sotsiaalmeedia on ka sinu armastuse keel:

1. Sa postitad flirtivaid selfisid

Ilusad ja seksikad selfid tõmbavad kindlasti tähelepanu ja sulle meeldib positiivne tunnustus. Eriti hea, kui su selfi meeldib ka su erilisele silmarõõmule.

2. Sa oled kursis oma jälgijatega

Sinu jaoks on väga oluline, kellele su postitused meeldivad ja kes sind jälgivad. See võib lausa nii oluline olla, et kasutad sellise statistika saamiseks eraldi äppi. Kindlasti jälgid ka ise oma silmarõõmu pilte.

3. Sulle meeldib oma suhte kohta postitada

Iga päev annab põhjuse oma suhet maailmaga jagada. Te olete kuu aega koos olnud? See on põhjus postitamiseks. Te avastasite, et armastate mõlemad Pepsit rohkem kui Cocat? Kindlasti on tarvis postitada.

4. Sind ärritab, kui su kaaslane ei suhtu sotsiaalmeediasse tõsiselt

Kui sinu jaoks on suhte kohta postitamine oluline, aga su kaaslane ei pane teist koos üles ühtegi pilti, ärritab see sind. Sulle jääb mulje, et ta polegi sinust nii sisse võetud kui sina temast. Tegelikult ei pruugi see muidugi tõsi olla.

5. Sa jälgid sotsiaalmeedias oma ekse

Kui oled oma kaaslasest lahku läinud, jätkad tema jälgimist sotsiaalmeedias ja teed seda regulaarselt. Mingil põhjusel oled kursis isegi sellega, mida ta lõunaks sõi.