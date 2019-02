6 märki, et oled valmis suhte lõpetama

Suhte alguses ei suutnud te teineteisest käsi eemal hoida. Aja möödudes vähenes see kirg, kuid leidsite alati aega (ja tahtmist) teineteisega koos aega veeta. Nüüdseks on lähedus muutunud pigem tööks kui lõbuks.

Oli aeg, mil sulle tundus, et ta suudab anda kõike, mida vajad. Nüüd aga januned pidevalt rohkema järele ning sa tead, et tema ei suuda sulle seda pakkuda.

Öeldakse, et armastus on pime. Osaliselt on see ka tõsi. Asjad, mis muidu sind ei häirinud, viivad su nüüdseks täiesti endast välja. Hakkad märkama üha rohkem asju, mis muudavad koosolemise täiesti võimatuks.