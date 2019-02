Nelja-aastase tüdruku vanemad kaebasid Kanye kohtusse

Kanyet süüdistatakse väikese tüdruku hääle ära kasutamises oma albumi «Life of Pablo» tarbeks, tüdrukut on kuulda loo «Ultralight Beam». Sämpli võttis räppar sotsiaalmeedia videost, mis levis internetis kulutulena 2016. aastal.

Videos ütleb nelja-aastane Natalie Green palvet, muuhulgas kasutab ta sõnu «We don’t want no devils in this house».