Naine pihib: mees räägib teistele, et ma ei anna seksi ja kutsub mind lolliks blondiiniks

«Ma tean, et ma pole ideaalne, kaugel sellest, aga miks ta peab nüüd mulle kogu aeg neid asju ninale viskama?

Meil on «voodimure» olnud juba mitu kuud, kuna tema on väga kõrge libiidoga ja minul pole seda üldse.. Nüüd aga peab ta seda igal pool ja kõigile vihjama, et tema «ei saa» ja kõikidel teistel on normaalsed naised. Kui oleme peol või joome sõpradega ning mina midagi valesti ütlen, siis ma olen «tropp» ja kohe kindlasti «mõttetu blondiin» või «loll blondiin» jne.

Kui mõtlema hakata, hakkas selline käitumine siis, kui me kokku kolisime. Ma venitasin sellega päris kaua, sest polnud kindel, kas tasuks sellist sammu astuda. Nüüd aga, kui ma olen kindel, käitub ta nagu viimane idioot. Olen sõnatu.»

Vastab Gordoni perekooli koolitaja Anzelika Valdre:

«Venitasite pikalt kokkukolimisega seoses oma kahtlustega, kas tasub seda üldse taha. Teie kirjast selgub, et just sellest ajast muutus mehe käitumine. Elukaaslase ja teie vajadus seksi järele on väga erinevad ning teile teeb haiget, kui teid avalikult, sõprade juuresolekul selle eest kritiseeritakse. Selline käitumine teeb teid sõnatuks. Sõnatuks jäämine ei muuda olukorda, millega te rahul ei ole.

Muidugi ei tule kasuks ka seltskonnas arutamine. Kodus võite aga mehele selgelt öelda, mis teid riivab, tähtis on hoiduda süüdistamisest. Näiteks: «Ma tunnen end alandatuna/kurvana/õnnetuna, kui kuulen sind kurtmas, et sa «ei saa». «Mul kaob igasugune peotuju/tunnen ahastust, kui nimetad mind «tropiks», «lolliks blondiiniks» vms. «Mulle teeb haiget, kui võrdled mind teiste naistega.»

Selliseid avaldusi ei maksa õigustada arutlustega, et «ma pole ideaalne», ideaalseid inimesi polegi olemas. Me armastame teist inimest mitte sellepärast, et ta on ideaalne, vaid sellepärast et ta on just selline, nagu on. Armastuses on tavaliselt palju leppimist, andestamist, mõistmist, toetamist. Kriitika, eriti avalik, surmab armastuse kiiresti.

Kui nn voodimure on suhet saatnud neli aastat, võiks kaaluda probleemiga põhjalikumat tegelemist. Suhte püsimiseks ja arenemiseks on vaja hoolivat suhtumist, seega lihtsalt mure eiramine ei aita. Seks kuulub inimese põhivajaduste hulka, võib suurendada lähedust ja turvatunnet, aga ka vastupidi, inimesi üksteisest eemale lükata. Kindlasti oleks abi konsultatsioonist hea spetsialistiga. Alustuseks võiks vaadata Eesti Seksuaaltervise Liidu kodulehekülge www.amor.ee.