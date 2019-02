3 inimtüüpi, kes kõige suurema tõenäosusega oma partnerile sarvi teevad

New York Timesi enimmüüdud teoste autor ja armuekspert Matthew Hussey ütleb, et petmine on mis iganes tegu, mis on läinud üle paari omavahel kokkulepitud piirist. «Ei ole olemas ühte petmise definitsiooni,» selgitab ta väljaandes Insider. «See võib iga partneri jaoks olla mis iganes. Näiteks avatud suhtes võib selleks pidada olukorda, kus üks partner magab kellegi teisega, aga ei räägi sellest oma elukaaslasele.»

Halb uudis on see, et truudusetus võib olla palju levinum, kui sa oleks osanud arvata. 2015. aastal näitas YouGov küsitlus, et iga viies täieskasvanud inimene on olnud salasuhtes, kolmandik on selle peale mõelnud. Veerand vastanutest tunnistas, et on oma partnerit petnud kaks korda, 20 protsenti avaldas, et petmist on ette tulnud üle kolme korra.

Hussey sõnul on kolme tüüpi inimesi, kes võrreldes teistega petavad kõige rohkem.

Nartsissist

«Nartsissist tahab kinnitust, kui armastusväärne ta on,» sõnab Hussey. «Talle ei piisa sellest, et üks inimene teda imetleb, ta tahab, et kõik teda armastaksid.» Hussey selgitusel vajab nartsissist seda, et teised inimesed temaga flirdiks, temaga seksiks, teda suudleks. Nartsissistil on pidevalt silmad lahti ootuses, et äkki on kuskil keegi parem kui tema praegune kaasa.

Ebakindel inimene

«Ebakindlate inimeste suhtes peab olema ettevaatlik. Ja ma ei mõtle selle all teatavat põhitasemel ebakindlust, mis meil kõigil on, sest me kõik vahel kahtleme endas ja muretseme millegi pärast. Aga kui keegi on sügavalt sisimas nii ebakindel, et kui sa tema vastu täna armastust välja ei näita, siis läheb ta seda kuskilt mujalt otsima – vaat see on ohtlik.»

«Igas suhtes tuleb olla siiras,» nendib ta. «Kui keegi tunneb pikemat aega, et teda ei armastata, siis suureneb ka petmise võimalus. Kui pikka perioodi kestel kohtleb sind keegi kalgilt ja hoiab sust eemale, siis võib juhtuda mida iganes,» märgib Hussey ja selgitab, et ettevaatlik peaks olema sellise partneri suhtes, kel on egoprobleeme ja kes nõuab igapäevaselt suurte tunnete avaldamist.

Häbitult isekas inimene