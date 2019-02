Naised pihivad: kõige hullem suhtenõu, mis mulle on antud

1. Kui sa kedagi tõeliselt armastad, pead temaga jääma

«Kui sa kedagi tõeliselt armastad, jääd sa tema juurde igal juhul. Ei. Vähemalt «ei» sellisele manipuleerivale suhtumisele. See peaks tähendama, et ükskõik, mis maailmas juhtub. Mitte aga ükskõik, kuidas ta sind kohtleb. Kui ta teab, et teeb valesti, ei pea sa seda taluma.»

2. Ta on õel sellepärast, et meeldid talle

«Ta on sinuga õel ainult sellepärast, et talle meeldid on nõuanne, mis õpetab naisi olema alalhoidlik ja kannatama.»

3. Mine mehe leidmiseks ülikooli

«Mina läksin ülikooli, et saada kõrgharidus, mitte et saada abikaasa tiitel.»

4. Armastus nõuab tööd

«Armastus ei ole lihtne ja nõuab palju tööd. EI. Ühise keele leidmine võib vahel raske olla ja tervisliku suhte hoidmine nõuab tööd, aga sellesse ei tohiks suhtuda nii, et kui kaaslane muudab su õnnetuks, siis on see okei, sest armastus ongi raske. Ei, ei ole. Kaaslane peaks su elu paremaks ja lõbusamaks muutma.»

5. Ära seksi esimesel kohtingul

«Ta ei ole sinust huvitatud, kui esimesel kohtingul magate. See ei pruugi tõsi olla ja minu seksuaalsed standardid kohtinguteks ei ole sinu mure.»

6. Abiellu enne kui saad 30

«Abiellu enne kui saad 30-aastaseks, sest pärast ei ole sa enam nii atraktiivne ja ilmselt jääd üksikuks.»

7. Ole alati valmis seksima

«Sa pead alati oma abikaasale olema seksuaalselt avatud, isegi kui sa seda ei taha. Vastasel juhul hakkab ta petma, sest meestel on vajadused.»