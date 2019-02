Kuidas suhtes rahaasju jagada, et mitte pidevalt tülitseda?

Facebooki rahatarkuse grupi Kogumispäeviku liikmed jagavad oma kogemusi, kuidas pere rahaasju mõistlikult jagada. Mullune Rahaasjade Teabekeskuse uuring näitas, et kui peres on abikaasad või elukaaslased, siis 34 protsenti neist omab ühist eelarvet, 35 protsenti planeerib sissetulekuid eraldi, kuid on kokku leppinud kulutuste või väljaminekute osas, 15 protsenti planeerib eraldi sissetulekuid ja väljaminekuid, kuid säästavad ühiste rahaliste eesmärkide nimel ja vaid 10 protsenti vastanutest haldavad pere rahaasju kaaslasest täiesti eraldi.

Kuidas aga tuntud säästugrupi liikmed oma peredes rahaasjad on jaganud?

Ühine rahakott ja säästukonto

Ühine rahakott võib tekitada küll pingeid, ent Kogumispäeviku grupi liikmete seas on palju neid, kes eelistavad just seda majandamisviisi. Eelkõige just sellepärast, et see võimaldab muuhulgas ka rohkem säästa.

«Suuremad kulutused arutame omavahel läbi. Igasugu pisemaid igapäevaseid kulutusi kumbki üksteisele põhjendama ei pea. Säästmine käib nii, et iga kuu alguses paneme kindla summa teisele arvele ära. Ei ole sinu ja minu raha, vaid ongi meie raha. Ülejäänust maksame maksud. Kui kuu lõpus jääb veel jooksvatest kulutustest midagi üle, siis läheb ka see enamasti kõrvale ära,» tõi üks grupi liige näite.

Säästukontole kandmine on ka teiste grupiliikmete seas populaarne. «Meie tegime abikaasaga kohe suhte alguses sellise kokkuleppe, et mõlemad paneme ühisele arvele sama summa, millest osa läheb automaatselt hoiusele (perereisid, kodu tarbeks vajaminev või muu selline) ja ülejäänud ühisel arvel olev katab kõik majapidamiskulud (söök, kütus, laste asjad, kingitused jms). Kuna korter, kus elame kuulub mulle, siis minu arvelt lähevad kommunaalid ja kindlustuse ning meie pere auto on tema oma, siis tema maksab liisingu ja kindlustuse (summad on laias laastus samad) ning kõik mis meil oma arvele jääb on lubatud kulutada nii, kuidas meile endile meeldib,» soovitas teine.

Eraldi kontod, kuid ühised eesmärgid

Rahaasjade Teabekeskuse uuring näitas, et koos elavad abikaasad või elukaaslased teevad peresiseseid rahakulutamise otsuseid suuresti ühiselt, kuid elukaaslase kaasamine sõltub kulutamise eesmärgist. Kõige levinum on koos otsustamine suuremate ostude puhul, seejärel igapäevaelu vajadusteks (nt toit, rõivad jms) ning vabade vahendite hoiustamise või investeerimisotsuste tegemisel. «Meil on olukord selline et elame koos ja on ühiseid eesmärke ja eraldi eesmärke. Leppisime kokku mille nimel ühiselt kogume ja kui palju aga seda siiski eraldi kontodele. Lisaks ka mis kulude eest keegi vastutab. Kuna meie hobi/karjääriplaanid on niivõrd erinevad, siis lisab isiklik puhver iseseisvustunnet mida ma isiklikult naudin,» tõi üks grupi liige näite.

Eraldi eelarved ja kontod

Ka grupi liikmete seas oli väga palju neid, kes eelistavad hoida rahaasju kaaslasest eraldi. See vähendab kooselus muuhulgas ka tarbetuid tülisid ja pingeid.