Uuring: kroonilised hilinejad on õnnelikumad ja elavad kauem

Harvardi meditsiinikoolis läbi viidud uuringute kohaselt on inimesed, kes on optimistlikud ja rõõmsameelsed, ka pikema eluaega. Ning on uuringuid, mis näitavad, et need, kes näiteks peole hiljaks jäävad, on just seda tüüpi tegelased – lõõgastunumad ja rõõmsamad.