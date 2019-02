7 asja, mida õnnelikud paarid ei väsi teineteisele ütlemast

1. «Ma olen sinu jaoks olemas»

Paarid, kes meenutavad teineteisele pidevalt, et on üksteise jaoks olemas, suudavad paremini toime tulla väljakutsetega, mis elu nende teele saadab.

2. «Saan ma sind sellega aidata?»

Paku kaaslasele abi toidukottide kandmisel, voodit tehes või tema lõputu tegevuste nimekirjaga. Isegi, kui sa ei saa abiks olla, mõjub kaaslasele hästi teadmine, et keegi on vajadusel olemas. Kõige õnnelikumad inimesed on iseseisvad, aga ei unusta kunagi, et on ühtlasi ka tiimimängijad.

3. «Sa näed imeline välja»

On hea oma partnerile meelde tuletada, et ta on endiselt sinu jaoks ligitõmbav. Märka kaaslase uut soengut või uusi riideid ja ütle talle, kui hästi need talle sobivad.

4. «Ma usun sinusse»

Kui hakkad eneses kahtlema, on hea teada, et sul on inimene, kes sinusse usub. Meenuta oma partnerile, et ta on kõigeks võimeline.

5. «Aitäh!»

Kõige õnnelikumad paarid väljendavad teineteisele tänulikkust. Oluline on märgata pisikesi asju argipäevas ja tänada kaaslast tema panuse eest.

6. «Mul on kahju»

Oma vigade tunnistamine nõuab sinult uhkuse alla neelamist ja see ei ole alati kerge. Küll aga oskab partner su siirast vabandust hinnata ja see on teie suhtele hea.

7. «Jah»

Sa ei saa alati partnerile «jah» öelda, sest on hetki, kus «ei» on palju tervislikum vastus. Küll aga tasub positiivne meelelaad omaks võtta, sest «jah» tähendab lahkust ja paindlikkust.