Popikuninganna Kylie Minogue leidis 50-aastaselt taas armastuse

See, et tal on taas elus keegi, kellega oma igapäeva jagada, on Kylie sõnul aidanud teda palju, eriti oli Paul toeks talle 2018. aastal, mis ei olnud kergete killast.

2017. aastal, kui ta hakkas lindistama oma albumit, oli ta just lahku läinud oma kihlatust, 19 aastat nooremast Joshua Sassest. «Minuga koos töötanud inimesed nägid, et ma olin üsna habras,» sõnas Kylie. «Ma tahtsin teha väga isiklikku plaati ja mõned asjad hingelt ära saada.»

Kylie elus on aga 50-aastaseks saamisega pööratud ka uus lehekülg ning nüüd on ta taas õnnelik. «Ma tunnen end oma nahas väga mugavalt,» möönab lauljatar. «Ja et mu elus on keegi, kellega jagada ka raskemaid aegu... See on hindamatu.»