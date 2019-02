Hertsoginna sõbrannad räägivad Meghani suhtest jumalaga

Üks sõbrannadest paljastas, et Meghan on väga usklik inimene ja palvetab regulaarselt. «Meg on väga usklik. Me palvetame koos palju. Me mediteerime. Tal on olnud ja on ka praegu väga lähedane suhe jumalaga,» rääkis üks sõbrannadest. «Meil on sellegipoolest võimalus olla modernne naine ja elada kaasa feminismile, olla tugev ema ja tugev abikaasa, kuid samal ajal mõista, et meie suhe jumalaga on väga tõsine,» lisas ta.