3 väikest söömisharjumuse muutust, mis aitavad kaalu langetada

Nutikam kaalulangetuse strateegia on väikeste muudatuste järkjärguline sisseharjutamine, et need saaksid uue elustiili osaks ja igapäevaseks normiks. Nõnda on märksa suurem tõenäosus, et sa jääd endale kindlaks ka kuu ja aasta pärast, kirjutab Hello Healthy.

Muidugi tasub proovida ka käitumist mõjutavaid trikke. Näiteks võid panna tervislikud snäkid kergesti kättesaadavatesse kohtadesse ja maiustusi kas üldse mitte osta või kappi peitu panna. Või kui õhtul tunned, et tahaks midagi süüa, siis võid hambad ära pesta. Siin on aga veel kolm nippi, mis sulle pikas plaanis kasuks tulevad.

Istu maha ja söö vaid päris taldrikult

Kui tahad midagi näksida, siis ära tee seda köögis poti kõrval püsti seistes või teleka ees, käsi krõpsupakis. Katsed on näidanud, et kui inimene ei keskendu söömisele ja teeb seda muu tegevuse kõrvalt, siis sööb ta hajameelselt rohkem kui laua taga istudes oma taldrikult süües.

Kui sa istud häirimatult köögilaua taga ja vaatad oma taldrikusse, siis teadvustad sa endale selgemini, mida ja kui palju sööd. See saadab ka sinu ajju signaali, et isu on rahuldatud ja kõht on täis.

Alusta söömist suurema veesisaldusega toitudest

Vedelikupuudus on oluline ülesöömist mõjutav tegur. Peale selle, et alati tuleks piisavalt vett juua, võiks ka rohkem vedelaid või vedelikke sisaldavaid toitusid süüa. Kui tahad, et täiskõhutunne kestaks kauem, söö einestamise alguses kõige pealt suppi, salatit või puuvilja. Kui toidu sees on rohkem vedelikku, jätab see pikemaks ajaks täiskõhu tunde.

Eelista kahvlit lusikale

Süües makarone, riisi või ube võiksid kasutada pigem kahvlit kui lusikat, sest viimase puhul sööksid ilmselt rohkem. Ühes Austraalia uuringus leiti, et kui inimestele anda ette sama söök, siis lusikaga süüakse seda massilt rohkem kui kahvliga. Erinevused tulid välja nii suutäite kui kogu eine puhul.