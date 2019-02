Uuring: kogemus kahekümnendates, mis mõjutab unekvaliteeti ka kümmekond aastat hiljem

Teadlased vaatlesid 112 osalejat vanuses 23-32. Leiti, et neil, kel oli kahekümnendates eluaastates positiivne suhtekogemus, olid kolmekümnendate alguses vähem stressis ja nende unekvaliteet oli parem. Need, kes said noorena halva suhtekogemuse, kannatasid ka aastate möödudes tõenäolisemalt halva une küüsis. Kuigi on tehtud palju uuringuid selle kohta, et suhe mõjub kehale positiivselt, pole kuigi palju uuritud suhte mõju käitumuslikele nähtustele nagu uni.