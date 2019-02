Nipinurk: kuidas köögikatastroofe päästa?

Pole just palju neid asju, mis oleks hullemad ülekeenud pastast. Pudrune vesine makaron ei kõla kuidagi apetiitselt, kuid ometi läheb vaja vaid mõni ununenud minut, et see juhtuks. Ära muretse, kõik pole veel kadunud.

Kurna makaronid (või ülekeenud riis) ning viska need suurele pannile. Küpseta pannil paar minutit. Kõrge kuumus aitab üleliigse vee pastast eemaldada ning muuta tekstuuri pisutki söödavamaks. Kõlab lihtsalt, kuid lihtsam on vältida ülekeetmist.

Karul on eestlaste üks armastatumaid sööke ning sel on oma kindel koht nii sünnipäeval kui jõululauas. Ikka juhtub, et ei õnnestu saada see ideaalne tulemus - pealt krõbe, seest pehme ahjukartul.