Tuuli Roosma: «Mul on adrenaliinisõltuvus!»

Seal on liiga populariseeritud suhkruroo kasvatust, kõik nende maalapid on suhkruroogu täis, aga see ei toida peret. Pealegi kasvab suhkruroog poolteist aastat, samal ajal annaks põld mitu saaki köögivilja. Elad tulu ootuses, aga siis viib isa selle kõrtsi ja joob maha, sinul pole jälle mitte midagi. Vaesus on tohutu! Eesti vabatahtlike organisatsioon õpetab neid muuhulgas meristeemidest kartulit kasvatama, sest mugul kaevataks kohe välja ja söödaks ära. Kliima on seal ju superhea, saaks aastas mitu saaki, aga kõik see maa on kuramuse suhkruroo all.

Aafrikas on lapsed näljas?

Ongi. Ja mitte ainult lapsed, suured on ka näljas. Ja nad on ka janus, neil pole sageli vett. Ma ei saa tõesti aru, kuidas nad seal elavad, milline tohutu kohastumine, inimene on ikka niivõrd sitke ja vastupidav. Kõrbealadel ei kasva mitte midagi, pole veepiiskagi, karjused joovad lehmast verd, et janu kustutada ja kõht täis saada.

Prouad on suured matroonid, aga ma ei kujuta ette, mille pealt nad selle volüümi kasvatavad endale. Sa näed, et tohutu vaesus on majas, pere magab põrandal ajalehe peal.

Kui süüa on vähe ja lapsi palju, kas siis olelusvõitlust ei teki?

Ikka tekib. Enda eest peab võitlema – see on üldse nende kultuuris kuidagi sees. Ja kui kellelgi midagi on, siis see virutatakse ära, kui võimalus avaneb. Ja keegi ei pane pahaks. Võtsin ära, sul ju oli, teinekord ei jäta ripakile.

Ükskord katsime piknikulaua õue, kliima on tohutult ilus – kõik on lopsakas, kasvab, õitseb. Istusime sööma ja korraga mõtlen: ümber on hästi palju lapsi ja ma tean, et nemad ei saa mitte kusagilt süüa. Külatäis lapsi istus eemal puude all ja vaatas, kuidas me sööme. Siis ehmatasin ära, et kuidas sa nii teed. Kõigile ei jätkuks pakkuda ka. Aga kohalikud ütlesid, et nii ongi normaalne. Igaüks elab, nagu ise suudab või oskab. Rahvaarv on tohutu suur ja neid on ilmselt raske toita. Meile tundub see tohutult traagiline, aga kohapeal ei võeta asja üldse nii. Elu annab, elu võtab.

Milline on naiste olukord Aafrikas?