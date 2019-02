Mis toimub praegu pruutkleidimoes?

Aldo: Pruutkleitide moes on samamoodi trendid nagu igal pool mujal, ja need vahelduvad. Kuid ma olen tähele pannud, et paljud naised tunnetavad neid intuitiivselt. Näiteks praegu soosib mood elevandiluud ja pruudid järjest ütlevad: ma valget ei taha, parem midagi kreemikamat või šampanjatooni.

Riina: Me oleme paarkümmend aastat pruutkleite teinud ja trendide vaheldumine on selgelt näha – ühel aastal teevad ilma suured kleidid ja järgmisel on kõik kitsa siluetiga.

Mõni tulevane kaasa pole ehk naist ilma kleidita näinudki – kas seda ohtu pole, et pärast kleidi seljast võtmist pudeneb küljest ka suur osa ilust?

Riina: No kleidiga saab igasugu asju teha küll, figuuri parandada, varjata ja rõhutada.

Aldo: Mood on pikalt soosinud loomulikku kehakuju. Kuid üks asi, mis tagasi tuleb, on korsetid – soovitakse peent pihta. Eks maailma haute couture’i moes toimuv on sellele tõuke andnud. Rinda enam üleloomulikuks ei tõsteta ja ega moodsad kaunitarid ei pane enam väga silikoonrindu ka, see tundub mööduv asi. Iga kujuga naine võib olla täiuslik, kui talle sobiva lõikega ja täpselt tema mõõtudele vastav kleit selga õmmelda.

Kas pruutkleit peab olema seksikas või süütu?

Riina: Oleneb naisest.

Aldo: No ikka seksikas! Ja paljudel on teine või kolmas abielu, mis seal ikka süütukest mängida. Tihti on ju paarid hästi pikalt koos, neil on lapsed ja siis nad otsustavad abielluda. Ja kui näiteks kolm last on pulmas, tahavad nad ikka emmet kallistama tulla, sa ei saa öelda, et astu eemale, ära katsu seda kleiti, ma lähen kortsu. Kui naine tunneb end kleidis hästi, annab see talle jõudu juurde ja ta mõjub veel palju seksikamalt.

Mis üldse on praegu seksikas?

Riina: Seksikus on naise isikupära, midagi universaalset seal ei ole. Minu jaoks on loomulikkuse sära kõige ligitõmbavam, selles on suur jõud. Mitte mingisugused liialdused või raam, mis on ei tea kelle fantaasiast välja võetud ja reaalsest elust väga kaugel.