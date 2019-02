Perearst Karmen Jolleri mitteametlik soovitus: naera!

Kaua arvati, et naer ja naljategemine on omased ainult inimesele. Nüüd on aga leitud, et naeravad ka inimahvid, koerad ja delfiinid, tõenäoliselt veel mitme loomaliigi esindajad. Eesti päritolu USA teadlane Jaak Panksepp sai tuntuks oma uurimustega rottide naerust ja võimest rõõmu tunda. Ta kõdistas rotte, kes hakkasid seepeale inimkõrvale kuuldamatut ultraheli tekitama, ja teadlase hinnangul võis seda tõlgendada naeruna. Kui teadlane loomakeste kõdistamise lõpetas, tulid need ise ta käe juurde, otsides võimalust veel kõdistamist kogeda. Lisaks avastas Panksepp, et rotid, kes palju naeravad, mängivad teistest rohkem. Samuti sai ta teada, et naerusuisemad rotid tahavad mängida just selliste rottidega, kes samuti palju naeravad.