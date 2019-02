Boohoo uus «esistringiga» bodi tekitab klientides küsimusi

Selle elavaks näiteks on Boohoo uus bodi, mille olemasolu on raske uskuda. Nimelt on sel bodil jalgevaheline osa ees nii kitsas, et seda kutsutakse «esistringiks», edastab Metro.

Erm, @boohoo what’s going on? Is she wearing it backwards?? 👀🤔 pic.twitter.com/njOBHVh1Ud

Naistel on mõistagi tekkinud küsimus, kui mugav saab selline bodi olla. Lisaks uuritakse, miks peaks jalaaugud nii kõrged olema – kas ei ole mitte bodi eesmärk just katta kõhu alaosa, et seda saaks kanda seeliku või pükste all? Eriti on aga sotsiaalmeedias kütnud kirgi küsimus, mis on juhtunud modelli bikiinipiirkonnaga, sest tavaliselt ei saa naised kanda jalgevahel nii kitsast kangariba ilma, et see teatud kehaosa paljastaks.