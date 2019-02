3 lihtsat sammu, et sukkade purunemist ennetada

Nii uskumatu, kui see ka pole, siis mõned inimesed proovivad sukkadesse nii öelda «astuda». Tegelikult tuleks hakata sukki õrnalt varvastest ülespoole rullima, vältides varbaküünte teravaid nurki ja jalakette. Sukkade purunemise vältimiseks tasuks kindlasti teha enne pediküür.

Kuna sukad on väga õrnad, tuleks neid nii ka kohelda. Sukki soovitatakse pesta seestpoolt väljapoole ja kasutada nende jaoks pesumasinas eraldi riidekotti. Kindlasti ei tohiks sukki pesta koos riideesemetega, millel on konksud või teravad lukud.

Sukad tulevad erineva paksusega. Mida väiksemad on DENid, seda õhemad ja kergemini purunevad sukad on. Kindlasti tuleb sukkade puhul valida ka õige suurus, sest mida rohkem pingul sukad on, seda kergemini võivad nad katki minna, kirjutab Insider.