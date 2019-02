«Põnev, mida pikk aeg ja madal temperatuur suudavad toiduga teha ning kuidas maitsed potis lõpuks kokku sulavad,» kiidab Britt Paju aeglaselt haududa saanud potiroogi. Toidublogi noadkahvlid.ee ja kümmekonna kokaraamatu autori sõnul ongi just kannatlikkus hautise ja ka supi õnnestumise saladus – pikk ja tasane kuumutamine annab parema tulemuse kui kiirem variant. Tema kogemus ütleb ka seda, et enamasti maitsevad pajaroad veel paremini järgmisel päeval ülessoojendatult, kui kõik kokku podisenud maitsed on saanud natuke hinge tõmmata. Kõige ehedam slow food ehk aeglane toit.